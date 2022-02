Sci alpino | discesa femminile Crans Montana 2022 oggi in tv | orario e diretta streaming

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv delladi, valida per la Coppa del Mondo 2021/. Dopo l’appuntamento olimpico di Pechinotorna la Coppa del Mondo. Occhi puntati su Sofia Ga e Nadia Delago, rispettivamente argento e bronzo ai Giochi. Appuntamento questa mattina alle ore 10. SEGUI LATESTUALE LA START LISTtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di Rai2, RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

... SI TORNA IN COPPA DEL MONDO! La discesa femminile di Crans Montana scatta alle ore 10:30 di sabato 26 febbraio, e segna il grande ritorno della Coppa del Mondo 2021 - 2022 di: sulle nevi ...CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (SABATO 26 FEBBRAIO) SABATO 26 FEBBRAIO: 09.30(Coppa del Mondo) - Slalom maschile a Garmisch, prima manche (diretta tv su Eurosport 1, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN ) 10.30 ...Aspettando la paralimpiadi invernali che inizieranno venerdì prossimo in Cina, dopo i Giochi si rimette in marcia la Coppa del Mondo di sci alpino. E in pista torna subito anche Sofia Goggia. Oggi a ...Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Garmisch, valido per la Coppa del Mondo 2021/2022.