Scamacca a sorpresa: “Altro che grande squadra, il mio obiettivo è uno solo!” (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Scamacca era nel mirino del Napoli, l’attaccante del Sassuolo piaceva al presidente Aurelio De Laurentiis. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro ai microfoni di Sportweek. Di seguito le parole: “Per me conta di più una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una grande squadra. D’Altronde qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. Sassuolo Scamacca Il lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi la squadra ad andare a vincere in casa delle big; lo abbiamo fatto contro la Juventus, Milan e Inter”. Leggi su spazionapoli (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianlucaera nel mirino del Napoli, l’attaccante del Sassuolo piaceva al presidente Aurelio De Laurentiis. Il giocatore ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al suo futuro ai microfoni di Sportweek. Di seguito le parole: “Per me conta di più una maglia da titolare nel Sassuolo che il rischio di fare la riserva in una. D’nde qui è diverso rispetto ad altre parti. Il Sassuolo ha strutture e organizzazione, è un piccolo top club. SassuoloIl lavoro fatto negli ultimi anni porta oggi laad andare a vincere in casa delle big; lo abbiamo fatto contro la Juventus, Milan e Inter”.

