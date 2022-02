Sassuolo | si fermano due giocatori | saltano la Fiorentina!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 26 febbraio 2022) Nelche affronterà in questo turno di campionato ci saranno due assenze importanti: salteranno laSì, i due calciatori sono out per la sfida con la Viola e di conseguenza, non saranno convocati dal tecnico dei neroverdi Alessio Dionisi. Il resto della formazione, però, è già stata delineata., niente da fare per Harroui e Rogerio: out con la, Harroui, Rogerio Ildovrà rinunciare a dueimportanti nella rosa neroverde: Harroui e Rogerio. Come riportaNews, il marocchino è out per una botta subita alla spalla, il brasiliano invece non è stato convocato per precauzione a seguito di una botta alla caviglia. LEGGI ANCHE: Playoff Qatar 2022: la Polonia si rifiuta di ...