Sassuolo, Frattesi: «Scamacca? E’ un buono. La cucina è roba mia, ma faccio solo pasta al pesto» (Di sabato 26 febbraio 2022) Davide Frattesi, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Scamacca Davide Frattesi, attaccante del Sassuolo, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico Scamacca. Le sue parole: LEVA – «Il nostro primo allenatore alla Lazio, mi ritrovo in quello che dice. Sono permaloso e lo sono tutt’ora». Scamacca – «Era alto e buono ma quando si arrabbiava era meglio stargli lontano visto che era già il doppio di noi. Lui perde la calma quando gli fanno un’entrata brutta. Dovrebbe succedergli più spesso perché in quei casi tira fuori sempre il meglio. Lo capiscono anche i difensori, che alla ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022) Davide, attaccante del, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amicoDavide, attaccante del, si racconta in una bella intervista doppia a SportWeek, settimanale de La Gazzetta dello Sport, assieme al suo amico. Le sue parole: LEVA – «Il nostro primo allenatore alla Lazio, mi ritrovo in quello che dice. Sono permaloso e lo sono tutt’ora».– «Era alto ema quando si arrabbiava era meglio stargli lontano visto che era già il doppio di noi. Lui perde la calma quando gli fanno un’entrata brutta. Dovrebbe succedergli più spesso perché in quei casi tira fuori sempre il meglio. Lo capiscono anche i difensori, che alla ...

Advertising

CalcioNews24 : ??#Frattesi racconta il suo rapporto con #Scamacca ?? - CalcioNews24 : ??#Scamacca si racconta a #SportWeek ?? - infoitsport : Inter, senti Frattesi e Scamacca: 'Pronti per il salto in una big dopo il Sassuolo' - MondoNapoli : Frattesi del Sassuolo: 'Top club? Meglio giocare alla nostra età' - - Spazio_Napoli : Accostato al Napoli, la strategia di Frattesi per il suo futuro! -