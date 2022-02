Sassuolo-Fiorentina, le formazioni ufficiali: Scamacca vs Piatek (Di sabato 26 febbraio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Sassuolo-Fiorentina, sfida valevole per la 27a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato da Bresmes e Bottegoni come assistenti, e dal quarto uomo Miele. VAR e AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Nasca. Calcio d’inizio ore 20:50 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reduci entrambi da due importanti vittorie, Sassuolo e Fiorentina si daranno battaglia quest’oggi in un match dal pronostico incerto. Nell’ultimo turno, i padroni di casa, dopo aver battuto Juventus e Milan, sono riusciti ad imporsi a San Siro contro l’Inter. Decisive sono state le reti di Raspadori e Scamacca, in una gara nella quale la squadra di Alessio Dionisi ha mostrato grande spirito di ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 26 febbraio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per la 27a giornata di Serie A. Dirigerà l’incontro l’arbitro Alessandro Prontera della sezione di Bologna, coadiuvato da Bresmes e Bottegoni come assistenti, e dal quarto uomo Miele. VAR e AVAR saranno rispettivamente Aureliano e Nasca. Calcio d’inizio ore 20:50 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Reduci entrambi da due importanti vittorie,si daranno battaglia quest’oggi in un match dal pronostico incerto. Nell’ultimo turno, i padroni di casa, dopo aver battuto Juventus e Milan, sono riusciti ad imporsi a San Siro contro l’Inter. Decisive sono state le reti di Raspadori e, in una gara nella quale la squadra di Alessio Dionisi ha mostrato grande spirito di ...

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - BetfatherForum : Serie A: Sassuolo - Fiorentina ?? FREE BETTING PREDICTIONS ?? - gabrieleburini : 'E' una partita come tutte le altre', disse Vlahovic dopo Juventus - Sassuolo in Coppa Italia. Poi, stasera, quasi… - BettingSb : ?? ???? Série A. ? 20:45 ?? Sassuolo - Fiorentina : ?? Berardi / Scamacca @ 2 | 0.35% ?? PMU. #TeamParieur - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? Ecco le formazioni ufficiali: fuori Bonaventura, la scelta su Dragowski e Piatek ? -