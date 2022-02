Sassuolo-Fiorentina 2-1, Castrovilli: “Meritavamo molto di più, ora pensiamo alla Juventus” (Di domenica 27 febbraio 2022) “Meritavamo molto di più, il risultato non rispecchia la prestazione. Ora accantoniamo questa partita e pensiamo alla Juventus. Italiano fa benissimo a cambiare, ci mette in competizione e tutti si sentono importanti”. Lo ha detto Gaetano Castrovilli dopo la sconfitta della Fiorentina sul campo del Sassuolo per 2-1. Poi una battuta sul ritorno di Vlahovic al Franchi per la semifinale di andata di Coppa Italia: “pensiamo solo a giocare, non a Dusan che è un grande giocatore”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 27 febbraio 2022) “di più, il risultato non rispecchia la prestazione. Ora accantoniamo questa partita e. Italiano fa benissimo a cambiare, ci mette in competizione e tutti si sentono importanti”. Lo ha detto Gaetanodopo la sconfitta dellasul campo delper 2-1. Poi una battuta sul ritorno di Vlahovic al Franchi per la semifinale di andata di Coppa Italia: “solo a giocare, non a Dusan che è un grande giocatore”. SportFace.

