Sassuolo, Carnevali su Raspadori: «Napoli? No, l'offerta è arriva dalla Premier League»

L'a.d. del Sassuolo Carnevali ha svelato un retroscena di mercato su Raspadori

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, in una intervista a Il Messaggero ha svelato un retroscena di mercato su Giacomo Raspadori.

LE PAROLE – «Viene dal settore giovanile, è il nostro fiore all'occhiello. Il Napoli? Gli azzurri ci hanno chiesto solo Boga a gennaio. Per Giacomo nel mercato invernale è arrivata un'offerta dalla Premier League».

