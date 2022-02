Sasso contro il pullman del Benevento diretto a Perugia | vetro sfondato | nessun ferito

Advertising

borghi_claudio : @Yorickyorick44 Si certo, poter dire di tutto è liberatorio però non avere un partito alle spalle comporta che il g… - SkySport : Benevento, sasso contro pullman del club diretto a Perugia: tanta paura, nessun ferito #SkySport #Benevento… - infoitsport : Sasso contro il bus del Benevento calcio, parabrezza rotto e tanta paura - infoitsport : Shock Benevento: lanciato grosso sasso contro il parabrezza dell'autobus - infoitsport : Benevento, sasso contro pullman del club diretto a Perugia: tanta paura, nessun ferito -

Ultime Notizie dalla rete : Sasso contro

successo venerdì sera lungo la E45 nei pressi di Todi, secondo quanto riporta il sito Umbria 24. Caserta: 'Gesto di un ...'Esprimo la mia ferma condanna, senza mezzi termini, per il vile atto di teppismo ai danni del pullman del Benevento Calcio. Solo grazie alla prontezza di riflessi dell'autista e alla tenuta del ...Sono in corso indagini da parte delle forze di polizia, ma sembra escluso l'evento accindentale. Il pullman che trasportava la squadra di calcio del Benevento a Perugia è stato colpito da una grossa p ...Sull'accaduto sono al lavoro le forze dell’ordine, certe che si tratti di un atto deliberato e seguono più piste. L’autista è stato bravissimo e fortunatamente non ci sono state conseguenze' ha detto ...