Sassari | uccide suocero a colpi d’ascia | gravissime moglie e suocera

(Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Un uomo ha ucciso adi ascia il, ferito gravemente lae laquesta sera intorno alle 20 in strada a Porto Torres, in provincia di, al culmine di una lite scoppiata per motivi familiari. L’uomo è stato arrestato dai carabinieri di Porto Torres. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo e il, nel corso della discussione scoppiata in strada davanti casa, sono prima venuti alle mani, poi l’omicida ha preso nella sua auto un’ascia colpendo a morte la vittima. Subito dopo ha ferito lae lache stava tentando di scappare. Le due donne sono ricoverate incondizioni all’ospedale di. Per i rilievi sul posto è intervenuto anche il ...

Leggi anche >suocero a sprangate e ferisce gravemente la moglie Durante le indagini gli agenti hhanno scoperto che pochi giorni fa si era verificata una rapina analoga nello stesso ...Le due donne sono ricoverate in gravissime condizioni all'ospedale di. Per i rilievi sul posto è intervenuto anche il nucleo investigativo di. 26 febbraio 2022Se ne è parlato anche su altre testate Un uomo ha ucciso a colpi di ascia il suocero, ferito gravemente la moglie e la suocera questa sera intorno alle 20 in strada a Porto Torres, in provincia di ...Tragedia in famiglia a Porto Torres, nel Sassarese: un uomo ha ucciso con un'ascia il suocero e ha ridotto in fin di vita la suocera e la moglie. Il tutto sarebbe scoppiato al culmine di una lite. Le ...