Sanzioni contro la Russia: cargo di Mosca bloccato nella Manica (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.45 - cargo russo bloccato nella Manica Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle Sanzioni imposte dall'Ue contro Mosca, è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lo ha detto all'Afp la prefettura marittima. La barca di 127 metri, intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato, è "fortemente sospettata di essere legata agli interessi russi presi di mira dalle Sanzioni", ha precisato Véronique Magnin, responsabile regionale delle comunicazioni della prefettura marittima. Leggi su panorama (Di sabato 26 febbraio 2022) Ore 11.45 -russoUna nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalleimposte dall'Ue, è stata dirottata a Boulogne-sur-Mer (Passo di Calais). Lo ha detto all'Afp la prefettura marittima. La barca di 127 metri, intercettata dalla dogana al largo di Honfleur durante la notte da venerdì a sabato, è "fortemente sospettata di essere legata agli interessi russi presi di mira dalle", ha precisato Véronique Magnin, responsabile regionale delle comunicazioni della prefettura marittima.

Advertising

riotta : Asse Germania Italia contro le sanzioni Swift a Putin. Peccato, governo #Draghi perde occasione per leadership poli… - ilpost : Cosa c'è nelle #sanzioni europee, in breve: Nella notte i leader dell'UE riuniti nel Consiglio Europeo hanno approv… - Ettore_Rosato : La voce di chi dice no alla guerra arriva anche dalle piazze russe, dove migliaia di persone hanno manifestato co… - MGualtierotti : RT @CislNazionale: #LuigiSbarra: “Grazie alle migliaia di persone che oggi hanno manifestato a Roma contro la guerra e per la #pace. Servon… - Mario19160653 : RT @JennyBrownReal: Mi ricordate quali #sanzioni abbiamo attuato contro gli USA quando hanno invaso e bombardato stati sovrani quali ad ese… -