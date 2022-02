Sanità: Dg Oms, '3,5 mln per forniture mediche urgenti in Ucraina' (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Altri 3,5 milioni di dollari del Fondo di emergenza dell'Oms per le emergenze vengono destinati "all'acquisto e la consegna di forniture mediche urgenti. Questo sostegno sanitario umanitario aumenterà a... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos Salute) - Altri 3,5 milioni di dollari del Fondo di emergenza dell'Oms per le emergenze vengono destinati "all'acquisto e la consegna di. Questo sostegno sanitario umanitario aumenterà a...

