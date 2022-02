Salumaio di Martina Franca a Kiev | finiscono le scorte e saltano i collegamenti Invasione russa dell' Ucraina

Advertising

ledicoladelsud : Paolo Chiafele, mastro salumaio di Martina Franca a Kiev: «Sento le esplosioni, ma ora rimango qui» - malinca73 : RT @NoiNotizie: Salumaio di Martina Franca (#Taranto) a #Kiev: avvertite diverse esplosioni #Ucraina - NoiNotizie : Salumaio di Martina Franca (#Taranto) a #Kiev: avvertite diverse esplosioni #Ucraina -

Noi Notizie

Questa la drammatica testimonianza da Kiev di Paolo Chiafele, mastrodiFranca tra i più noti in Ucraina per la qualità dei prodotti che propone. L'orso russo è passato dalle minacce ...Paolo Chiafele , è undiFranca dal 2015 in Ucraina e precisamente a Kiev. Lo raggiungiano in diretta televisiva su pugliapress TV (vedi quì') mentre la città viene bombardata. "La Russia ha bombardato ...«A breve credo che interromperanno l’erogazione di energia elettrica. Ho avvertito distintamente diverse esplosioni e un forte odore di polvere da sparo. La gente ha paura e sta scappando dalla città: ...Paolo Chiafele, quarantaseienne, si è trasferito nell'est Europa nel 2016 e vende i suoi prodotti in una nota catena di supermercati: "Nel ...