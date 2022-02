Salto con gli sci, Kraft trascina l’Austria al successo nella prova a squadre di Lahti davanti alla Slovenia (Di sabato 26 febbraio 2022) Stefan Kraft si conferma in grande spolvero questo weekend sul trampolino grande HS130 di Lahti e, dopo il trionfo di ieri a livello individuale, trascina l’Austria verso il successo nella prova a squadre maschile odierna valida per la Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2021-2022. Il 28enne di Oberalm è stato il grande protagonista della vittoria austriaca, con due salti strepitosi in cui ha fatto la differenza rifilando distacchi enormi nei confronti dell’avversario diretto Peter Prevc, rappresentante della Slovenia nella quarta e ultima rotazione di entrambe le serie. La squadra austriaca, formata anche da Jan Hoerl, Clemens Aigner e Ulrich Wohlgenannt, si è imposta per la quarta volta in stagione ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) Stefansi conferma in grande spolvero questo weekend sul trampolino grande HS130 die, dopo il trionfo di ieri a livello individuale,verso ilmaschile odierna valida per la Coppa del Mondo dicon gli sci 2021-2022. Il 28enne di Oberalm è stato il grande protagonista della vittoria austriaca, con due salti strepitosi in cui ha fatto la differenza rifilando distacchi enormi nei confronti dell’avversario diretto Peter Prevc, rappresentante dellaquarta e ultima rotazione di entrambe le serie. La squadra austriaca, formata anche da Jan Hoerl, Clemens Aigner e Ulrich Wohlgenannt, si è imposta per la quarta volta in stagione ...

