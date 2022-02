Salto con gli sci femminile, Coppa del Mondo Hinzenbach: Bogataj domina, Malsiner 17° (Di sabato 26 febbraio 2022) Doppietta slovena a Hinzenbach, trampolino austriaco teatro della prova di Coppa del Mondo di Salto con gli sci femminile. La vittoria infatti è andata a una dominante Ursa Bogataj, capace di fare il vuoto già nella prima serie e confermarsi anche nella seconda chiudendo a quota 249.7 punti con un vantaggio di 22 lunghezze sulla connazionale Nika Kriznar. Completa il podio l’austriaca Lisa Eder, decisamente staccata con 212.8 punti. Quarto posto per la svedese Frida Westman, davanti all’altra padrona di casa Marita Kramer che non va oltre la quinta piazza ma conferma la leadership in classifica generale dove mantiene oltre 200 punti di margine su Bogataj che sale al secondo posto. In chiave azzurra si registra il diciassettesimo posto di Lara ... Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Doppietta slovena a, trampolino austriaco teatro della prova dideldicon gli sci. La vittoria infatti è andata a unante Ursa, capace di fare il vuoto già nella prima serie e confermarsi anche nella seconda chiudendo a quota 249.7 punti con un vantaggio di 22 lunghezze sulla connazionale Nika Kriznar. Completa il podio l’austriaca Lisa Eder, decisamente staccata con 212.8 punti. Quarto posto per la svedese Frida Westman, davanti all’altra padrona di casa Marita Kramer che non va oltre la quinta piazza ma conferma la leadership in classifica generale dove mantiene oltre 200 punti di margine suche sale al secondo posto. In chiave azzurra si registra il diciassettesimo posto di Lara ...

