Quindi Domenica noi perdiamo contro il Napoli l'inter perde contro la Salernitana e il Napoli perde contro il Milan. poi… - Risultati classifica Serie A LIVE: la Juve passa a Empoli pari Salernitana-Bologna - Salernitana-Bologna 1-1: risultato e tabellino - Salernitana-Bologna, le pagelle: Ribery stecca, 5. Arnautovic lotta e segna, 7

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Bologna

Salva ed è salvato dalla traversa (di Sansone): quando scatta l'ora d'Arna non può fare il miracolo. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE ...Alle 15.05 si è giocata, finita 1 - 1. Alle 18.05 è toccato a Empoli - Juventus, con i bianconeri che hanno vinto 3 - 2. Alle 20.50 Sassuolo - Fiorentina (in diretta su su Sky ...Bisogna far capire ai giovani che cosa sia la guerra, ma soprattutto ai politici perché sono loro che fanno le cose. Con tre punte bisogna cercare fare di più, ma si sono sacrificate e oggi non è stat ...Nel sabato della 27esima giornata di serie A Salernitana e Bologna pareggiano 1 a 1 con le reti di Arnautovic e Zortea. Una doppietta di Vlahovic permette alla Juventus di battere l'Empoli 3 a 2 al Ca ...