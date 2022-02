Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: le scelte di Nicola e Mihajlovic (Di sabato 26 febbraio 2022) Ecco i due schieramenti ufficiali di Salernitana e Bologna nella sfida dell’Arechi in programma alle 15.05, visti i 5 minuti di ritardo indetti dalla FIGC per il conflitto Russia-Ucraina. Salernitana – Bologna – Serie ADi seguito le scelte dei due allenatori, Nicola si affida a Verdi-Kastanos-Ribery dietro a Djuric mentre Mihajlovic lascia le chiavi dell’attacco la tridente Orsolini-Arnautovic-Barrow. Salernitana (4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Coulbaly, Enderson; Verdi, Kastanos, Rybery; Djuric. All.: Davide Nicola. Bologna (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, ... Leggi su rompipallone (Di sabato 26 febbraio 2022) Ecco i due schieramentidinella sfida dell’Arechi in programma alle 15.05, visti i 5 minuti di ritardo indetti dalla FIGC per il conflitto Russia-Ucraina.– Serie ADi seguito ledei due allenatori,si affida a Verdi-Kastanos-Ribery dietro a Djuric mentrelascia le chiavi dell’attacco la tridente Orsolini-Arnautovic-Barrow.(4-2-3-1): Sepe; Mazzocchi, Fazio, Dragusin, Ranieri; Coulbaly, Enderson; Verdi, Kastanos, Rybery; Djuric. All.: Davide(3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, ...

Advertising

100x100Napoli : Le scelte dei due allenatori - TuttoFanta : ?#SALERNITANA: ecco il perchè #Bonazzoli non è nemmeno in panchina contro il Bologna. ?? - sportli26181512 : LIVE Alle 15.05 Salernitana-Bologna: occhio al duello Djuric-Arnautovic - infoitsport : Salernitana-Bologna, le formazioni ufficiali: Verdi titolare. Out Svanberg - Bettor_Club : NEW GAME ON??????????? » Italy ????» Serie A »?30' Salernitana vs. Bologna – 1X – 1,90 AH - Asian Handicap… -