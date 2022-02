Salernitana - Bologna 1 - 1 | Zortea risponde ad Arnautovic

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il solito copione, di nuovo. Non basta unaintensa e coraggiosa per conquistare una vittoria che sarebbe stata fondamentale in chiave salvezza: anche contro il, infatti, finisce ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Bologna

Al 43', invece, ilribalta proprio la partita. Laconcede troppo spazio a Hickey e ad Arnautovic : il primo crossa un cioccolatino dalla sinistra, il secondo di testa batte Sepe. ...Alle 15.05 si è giocata, finita 1 - 1. Dalle 18.05 in campo Empoli - Juventus e alle 20.50 Sassuolo - Fiorentina (in diretta su Sky). I match iniziano con 5 minuti di ritardo ..."Credo che questa prestazione serve a dimostrare che la Salernitana ha intrapreso un nuovo percorso ed e' una squadra viva. Ci e' mancato il passaggio finale per cui non siamo riusciti a trasformare l ...Frenata per le prime della classifica negli anticipi della 27esima giornata di Serie A: la capolista Milan ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l'Udinese. Vantaggio firmato da Leao al 29, ...