Salernitana - Bologna 1 - 1 | Zortea risponde ad Arnautovic

Advertising

news_mondo_h24 : Salernitana-Bologna 1-1: Zortea firma la rete del pareggio finale - juggernautbtc : Il mio pronostico su Salernitana Bologna è 1-1 marcatori S. Verdi,R. Orsolini #campionatopronostici @pronostici22 - venti4ore : Salernitana, altro pareggio contro il Bologna - venti4ore : Pari tra Salernitana e Bologna - fioranialex : #SALERNITANA #BOLOGNA 1-1 #SABATINI'CREDO CIECAMENTE ALLA SALVEZZA!' #salernitanabologna ... -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Bologna

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il d.s. dellaSabatini ha parlato dopo il pareggio contro ilWalter Sabatini, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro il. ORGOGLIOSO - "Sono orgoglioso. Questa è una squadra assemblata ...1 - 1 Salerno, 26 febbraio 2022 " Finisce in parità la sfida dell'Arechi tra. meglio nel complesso i padroni di casa, che mancano però una vittoria che ...Una rimonta a metà. Un pareggio, il quarto di fila, che serve a poco alla cenerentola Salernitana in chiave salvezza. Finisce 1-1 l'anticipo della 27esima di A con il Bologna all'Arechi. Un gol per ...Peccato perché forse abbiamo subito gol nell'unica vera occasione creata dalla Salernitana. Dovevamo essere più bravi ... Tuttobolognaweb.it di titolarità di M&P Editore S.r.l.c.r. con sede in Bologna ...