Russia-Ucraina | gli Emirati si astengono all’Onu e deludono Biden

(Di domenica 27 febbraio 2022) Ha colto non pochi di sorpresa la decisione deglidi unirsi venerdì a Cina e India nell’astensione sulla risoluzione dell’Onu – sponsorizzata da Usa e Albania e bloccata dal veto di Mosca – di condanna dell’invasione russa dell’. «Gliarabi uniti ribadiscono il loro impegno per l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza di tutti gli Stati membri. Chiediamo un’immediata riduzione dell’escalation e la cessazione delle ostilità», si è limitata a dichiarare l’ambasciatrice Lana Nusseibeh senza nominare la… Continua L'articolo proviene da il manifesto.

La terza guerra mondiale come alternativa alle sanzioni. Biden sfida Putin e lancia, almeno a parole, un ultimatum al presidente delladopo l'invasione dell'. 'Ci sono due opzioni : o la Terza guerra mondiale, o far pagare' un prezzo alto a Mosca , afferma nel corso di in un'intervista a Bryan Tyler Cohen. Oltre alla ...'Bloccherà esportazioni e importazioni russe' approfondimento Guerra, cos'è il sistema Swift e perché se ne parla 'Swift è il sistema di pagamento interbancario globale dominante al ...BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendo alla resistenza coraggiosa e risoluta della p ..."Le truppe russe stanno in maniera barbara uccidendo persone innocenti. Il mondo intero sta nello stesso tempo assistendo alla resistenza coraggiosa e risoluta della popolazione ucraina agli assalti a ...