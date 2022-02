Russia tenta attacco a Kiev, il presidente Zelensky rifiuta di lasciare la città: “Difenderemo nostro Stato” (Di sabato 26 febbraio 2022) È il terzo giorno della guerra tra Ucraina e Russia. Nella notte le forze ucraine hanno resistito strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con il presidente Zelensky personalmente alla guida della resistenza. Il presidente ucraino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 26 febbraio 2022) È il terzo giorno della guerra tra Ucraina e. Nella notte le forze ucraine hanno resistito strenuamente agli attacchi russi giunti fin dentro le mura della capitale, con ilpersonalmente alla guida della resistenza. Ilucraino L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

