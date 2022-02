Russia annuncia, ora offensiva a tutto campo sull'Ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in Ucraina "da tutte le direzioni". Lo annuncia il portavoce del ministero della Difesa di Mosca. . 26 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 26 febbraio 2022) Laha ordinato al suo esercito di allargare l'in"da tutte le direzioni". Loil portavoce del ministero della Difesa di Mosca. . 26 febbraio 2022

Advertising

GoalItalia : 'La mia coscienza non mi permette di giocare' ?? Szczesny si schiera al fianco dell'Ucraina e annuncia la decision… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | L'allarme del Parlamento ucraino: aerei russi lanciano giocattoli-bomba. Esplosivi anche nei cellulari e… - fanpage : Il Presidente #Zelensky annuncia che l'Ucraina ha mandato all'aria i piani della Russia, Kiev è controllata dall'es… - SerenaPitotti : RT @sportface2016: +++#Mondiali #Qatar2022, il presidente della Federazione polacca annuncia: 'Non giocheremo lo spareggio con la #Russia++… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: La #Russia ha ordinato al suo esercito di allargare l'offensiva in #Ucraina 'da tutte le direzioni'. Lo annuncia il port… -