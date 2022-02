Rugby | Sei Nazioni 2022 | Scozia-Francia 17-36 I transalpini rafforzano il primato

Leggi su oasport

(Di sabato 26 febbraio 2022)corsara innel primo match del terzo turno del Seidi: iilvincendo con bonus offensivo al Murrayfield di Edimburgo scappando via nei minuti a cavallo tra i due tempi e poi gestendo fino al definitivo 17-36. Nel primo tempo Jaminet manca il piazzato al 7?, ma già all’8? Willemse va in meta e porta in vantaggio gli ospiti. Jaminet converte ma all’11’ Russell accorcia dalla piazzola per il 3-7. Risposta transalpina immediata con la meta non trasformata di Moefana al 13?, ma latorna in scia al 28? con la meta di Darge trasformata da Russell. All’ultimo affondo a tempo scaduto Fickou schiaccia in meta e Jaminet converte per il 10-19 con cui si va al riposo. Nella ...