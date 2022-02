Rosato: benvenuto al sindaco di Enna che aderisce a Italia viva (Di sabato 26 febbraio 2022) "Il sindaco di Enna Maurizio Dipietro ha aderito a Italia viva, lo accogliamo con un caloroso benvenuto nella nostra comunità". Lo ha detto il presidente di Italia viva Ettore Rosato, presentando sul palco dell`assemblea nazionale di Iv in corso a Roma il sindaco di Enna. Leggi su ilfogliettone (Di sabato 26 febbraio 2022) "IldiMaurizio Dipietro ha aderito a, lo accogliamo con un calorosonella nostra comunità". Lo ha detto il presidente diEttore, presentando sul palco dell`assemblea nazionale di Iv in corso a Roma ildi

