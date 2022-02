Rosalinda Cannavò avvolta dall’affetto dei fan in tutto il mondo | le sue parole VIDEO

Leggi su 361magazine

(Di sabato 26 febbraio 2022)sta riscontrando un clamoroso successo col singolo “Sempre avanti”: ecco le sueLa cantante e attricedopo ventiquattro ore dall’uscita del suo primo singolo “Sempre avanti” sta riscontrando un clamoroso successo. Il suo brano piace tanto ad ogni generazione e i risultati sono evidenti. Ieri, venerdì 25 febbraio è stato un giorno speciale pere per la sua brillante carriera. Il suo primo inedito è uscito su tutte le piattaforme digitali e in poco tempo in ogni parte delè stato riprodotto ed acquistato. Su Twitter è stata inondata di messaggi e commenti di affetto, la sua potente voce è arrivata in Germania, Filippine, in Francia, in Irlanda e anche in Brasile. Laha conquistato un ...