Roman Abramovich lascia il Chelsea

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 26 febbraio 2022) Una notizia inattesa ha scosso il calcio inglese. Dopo 19 anni, affidandone la gestione agli amministratori di una Fondazione benefica della società. PERCHÉ ? È assai probabile che la sua decisione sia legata all’invasione russa dell’Ucraina. Ha sostanzialmente voluto tutelare il club dalle quasi certe sanzioni che colpiranno tutti i cittadini russi come lui, quali il congelamento dei conti correnti o l’espropriazione dei beni. Per di più, la politica inglese ha chiesto esplicitamente che venissero imposte sanzioni per il magnate russo, legato da rapporti di amicizia con il Presidente Putin. IL COMUNICATO “Durante i miei quasi 20 anni di proprietà delFC, ho sempre considerato il mio ruolo di Custode del club, il cui compito è garantire il massimo successo che possiamo avere oggi, oltre a costruire il futuro, e allo stesso tempo svolgere un ...