Roma Weekend | sfilate di Carnevale | manifestazioni | mercatini

Leggi su funweek

(Di sabato 26 febbraio 2022) Sabato 26 e domenica 27 Febbraio VIA DEI FORI IMPERIALE ISOLA PEDONALE: L’ultimo fine settimana del mese, via dei Fori Imperiali è isola pedonale, oltre che di domenica, come già avviene di consueto, anche di sabato. SABATO 26 FEBBRAIO Manifestazione “V La Sfilata dide Samba” a San Basilio – Rallentamenti e/o deviazioni linee 344-424. Dalle ore 10.00 alle ore 14.00, si svolge la “V La Sfilata dide Samba” a San Basilio, sul seguente itinerario: piazza Urbania, via Fabriano, via Fiumata, piazza della Balena, via Pievebovigliana, Via Corinaldo, via Montegiorgio, via Grisadola, piazza Buozzi, via Girolamo Mechelli, Via Pievebovigliana via Sirolo, via Recanati, via Loreto, via Treja, con arrivo al Parchetto Giulietto Minna (in via Corinaldo). Le linee 344-424, potrebbero subire rallentamenti e/o deviazioni. DOMENICA 27 ...