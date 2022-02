Roma | si lancia dall’8° piano | morto 42enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 26 febbraio 2022) Non si arresta la scia di suicidi e purtroppo ogni giorno le pagine di cronaca si riempiono di persone, uomini e donne, sempre più giovani, che decidono di mettere la parola fine alla propria vita. Ed è questo quello che ha fatto anche unquesta mattina, intorno alle 9, a, in via Cingolani. Ennesimo suicidio aLa vittima è un, un vigile del fuoco, che da tempo, stando a quanto apprende la nostra redazione, soffriva di una grave sindrome depressiva. L’uomo questa mattina, intorno alle 9, ha deciso di mettere le parola fine alla sua vita e si è gettatodel palazzo in cui viveva, in via Cingolani. La salma è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale del Verano e sul posto sono intervenuti i Carabinieri, ma per il, ...