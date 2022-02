Roma, rinnovo automatico per Mancini fino al 2026 (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianluca Mancini in giallorosso fino al 2026. Questo quanto di apprende relazione semestrale pubblicata dalla Roma. Un rinnovo del contratto scattato in automatico al raggiungimento di alcuni bonus, ma non promosso dalla società giallorossa che sta trattando con l’agente del centrale l’adeguamento salariale e un ulteriore prolungamento al 2027. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 26 febbraio 2022) Gianlucain giallorossoal. Questo quanto di apprende relazione semestrale pubblicata dalla. Undel contratto scattato inal raggiungimento di alcuni bonus, ma non promosso dalla società giallorossa che sta trattando con l’agente del centrale l’adeguamento salariale e un ulteriore prolungamento al 2027. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #Roma, rinnovo automatico per #Mancini fino al 2026 - roma_magazine : ROMA - Rinnovo automatico fino al 2026 per Mancini - serieAnews_com : ?? #Roma, rinnovo automatico per #Mancini fino al 2026: è ufficiale - glooit : Roma: rinnovo automatico fino al 2026 per Mancini leggi su Gloo - LeBombeDiVlad : ???? #Roma, scatta il rinnovo automatico per un difensore Tutti i dettagli ?? #LBDV #Lebombedivlad -