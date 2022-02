Robert Pattinson | perché è finita con Kristen Stewart | “Eravamo giovani e stupidi”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 26 febbraio 2022) «? Quando l’ho conosciuto ai provini per Twilight stavo letteralmente svenendo». A parlare (finalmente) della storia che più ha fatto chiacchierare dal 2008 in poi., dopo, ora sembra aver trovato una sua serenità sentimentale con la sceneggiatrice Dylan Meyer, con la quale sta per convolare a nozze. E della relazione durata quanto i film della saga tratta dai libri di Stephanie Meyer dice in sostanza «ero giovane e stupida». I due attori,, protagonisti della saga Twilight non si sono lasciati per colpa di un nuovo tradimento. Questa volta non c’entra il regista Rupert Sanders, come invece qualcuno aveva ipotizzato. La loro storia d’amore è giunta al ...