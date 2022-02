Robert Pattinson, il nuovo Batman a 'Verissimo': 'A fine riprese mi sono reso conto che il mondo era cambiato' (Di sabato 26 febbraio 2022) Robert Pattinson ospite di ' Verissimo ' di Silvia Toffanin su Canale 5 . L'attore, diventato famoso in tutto il mondo con la trilogia di 'Twilight', è tornato sul grande schermo nei panni dell'Uomo - ... Leggi su leggo (Di sabato 26 febbraio 2022)ospite di '' di Silvia Toffanin su Canale 5 . L'attore, diventato famoso in tutto ilcon la trilogia di 'Twilight', è tornato sul grande schermo nei panni dell'Uomo - ...

Advertising

deadneena : RT @starkerwiitch: robert pattinson ospite a verissimo???????? - Eli5Cullen : RT @SlaveforRob: Robert Pattinson’s interview on Verissimo- Part 1 - Eli5Cullen : RT @PattinsonIta: Robert Pattinson per #Verissimo - Dev_Mistry001 : RT @SlaveforRob: Robert Pattinson’s interview on Verissimo- Part 1 - PattinsonIta : Robert Pattinson per #Verissimo -