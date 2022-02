Risultati classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti dai campi (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 26 e domenica 27 febbraio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Prosegue senza sosta il campionato cadetto che riparte subito con la nuova capolista, il Brescia, impegnata nel derby lombardo contro il Como. L’altra corregionale, la Cremonese, va invece a Terni, mentre Parma e Spal si giocano nello scontro diretto le residue speranze di rientrare nella lotta playoff che invece vede ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 26 febbraio 2022)glidella ventiseiesima giornata dionato. Parziali e marcatori daiglisulla ventiseiesima giornata diB che si svolgerà tra sabato 26 e domenica 27 febbraio:, lae i marcatori delle partite. Prosegue senza sosta ilonato cadetto che riparte subito con la nuova capolista, il Brescia, impegnata nel derby lombardo contro il Como. L’altra corregionale, la Cremonese, va invece a Terni, mentre Parma e Spal si giocano nello scontro diretto le residue speranze di rientrare nella lotta playoff che invece vede ...

