Risultati classifica Serie B LIVE: la Cremonese torna in vetta, pari Brescia (Di sabato 26 febbraio 2022) Risultati e classifica Serie B LIVE: tutti gli aggiornamenti della ventiseiesima giornata di campionato. Parziali e marcatori dai campi Tutti gli aggiornamenti sulla ventiseiesima giornata di Serie B che si svolgerà tra sabato 26 e domenica 27 febbraio: tutti i Risultati, la classifica e i marcatori delle partite. Prosegue senza sosta il campionato cadetto che riparte subito con la nuova capolista, il Brescia, impegnata nel derby lombardo contro il Como. L'altra corregionale, la Cremonese, va invece a Terni, mentre Parma e Spal si giocano nello scontro diretto le residue speranze di rientrare nella lotta playoff che invece vede caldissime Perugia e Benevento. La domenica vivrà invece del big match tra Monza e Lecce, mentre il Pisa va a ...

