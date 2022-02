“Rischiamo di morire, vogliamo stare insieme”. Matrimonio durante la guerra in Ucraina: la promessa sotto le bombe (Di sabato 26 febbraio 2022) guerra in Ucraina, la coppia costretta a stravolgere i progetti di vita. La storia è quella di una giovane coppia prossima a promettersi amore eterno. Lei 21 anni, lui 24 anni, Yaryna e Sviatoslav hanno raccontato alla Cnn la loro storia all’indomani dalla drammatica invasione del loro Paese. Yaryna Arieva e il fidanzato Sviatoslav Fursin si sono conosciuti nel 2019 in occasione di una protesta nel centro di Kiev. Un colpo di fulmine e il forte desiderio di coronare il loro sogno amore. Ma la coppia di fidanzati non avrebbe mai potuto immaginare che a distanza di tempo il Paese avrebbe sofferto la drammatica invasione russa e la tragedia di una guerra. “La situazione è davvero difficile” ha dichiarato la neo sposa. “Combatteremo per il nostro Paese. Ma potremmo morire, e volevamo solo stare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)in, la coppia costretta a stravolgere i progetti di vita. La storia è quella di una giovane coppia prossima a promettersi amore eterno. Lei 21 anni, lui 24 anni, Yaryna e Sviatoslav hanno raccontato alla Cnn la loro storia all’indomani dalla drammatica invasione del loro Paese. Yaryna Arieva e il fidanzato Sviatoslav Fursin si sono conosciuti nel 2019 in occasione di una protesta nel centro di Kiev. Un colpo di fulmine e il forte desiderio di coronare il loro sogno amore. Ma la coppia di fidanzati non avrebbe mai potuto immaginare che a distanza di tempo il Paese avrebbe sofferto la drammatica invasione russa e la tragedia di una. “La situazione è davvero difficile” ha dichiarato la neo sposa. “Combatteremo per il nostro Paese. Ma potremmo, e volevamo solo...

Advertising

ddicocosee : però il venerdì vado in giro con chiara e rischiamo di morire ogni volta - ayoitsantoo : in generale perché sono sempre le FANPAGE di charli che ironizzano su tutto , in ucraina ce la guerra e loro dicono… - Valessiabi : RT @Ninfearosa: Duemila cani rischiano di morire, il rifugio potrà resistere solo due settimane prima di chiudere in Sri Lanka https://t.co… - Valessiabi : RT @Ninfearosa: Duemila cani rischiano di morire, il rifugio potrà resistere solo due settimane prima di chiudere in Sri Lanka https://t.co… - ClaudiaZol2 : RT @Ninfearosa: Duemila cani rischiano di morire, il rifugio potrà resistere solo due settimane prima di chiudere in Sri Lanka https://t.co… -