Rinnovo Perisic | vicino l’accordo con l’Inter | ecco cosa manca

Leggi su calcionews24

(Di sabato 26 febbraio 2022)Inter,ilfiltra dal club nerazzurro per il prolungamento dell’esterno croato: le ultimenon smette di programmare per il futuro e in questo senso si stanno portando avanti la trattativa per ildi. Moderato il sì del croato con l’entourage del quale già dopo il derby dovrebbero riprendere i colloqui. In tal senso, il fatto cheabbia aperto a un prolungamento è già una conquista, però va trovata una quadra dal punto di vista economico e, in tal senso, punto di incontro potrebbe essere un biennale da 4,5 milioni a stagione. A riportarlo è Tuttosport. L'articolo proviene da Calcio News 24.