Rinnovabili, Energia futura e ambientalisti chiedono a Draghi azione straordinaria per tagliare i tempi della burocrazia: "Inammissibile ritorno al carbone"

Nell'informativa davanti alle Camere sul conflitto in Ucraina, il premier Mario Draghi ha spiegato che "potrebbe essere necessaria la riapertura delle centrali a carbone". Non solo: si è soffermato sul gas e sulla necessità di "migliorare ulteriormente la nostra capacità di stoccaggio" e ha definito le Rinnovabili "la risposta più valida nel lungo periodo". Dal canto suo, però, Elettricità futura – l'organizzazione di Confindustria i cui associati rappresentano il 50% della potenza installata rinnovabile in Italia – lancia un appello a spingere proprio sulle Rinnovabili, ma in modo più veloce di quanto non si stia facendo. E chiede a Governo e Regioni "di autorizzare entro giugno 60 GW di nuovi impianti Rinnovabili"

