Advertising

TuttoQuaNews : RT @leggoit: Rick Kardsorp, è nato Kaiden il secondo genito del terzino della Roma e di sua moglie Astrid - leggoit : Rick Kardsorp, è nato Kaiden il secondo genito del terzino della Roma e di sua moglie Astrid -

Ultime Notizie dalla rete : Rick Kardsorp

Pianeta Milan

Karsdorp è diventato papà per la seconda volta. Infatti, presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, è nato ieri il secondo genito del ...L'ha trasformato lui.parla a ELF Voetbal e rivela che a cambiargli la vita, in campo e fuori, è stato lo Special One Ultima riflessione sul derbyRick Karsdorp è diventato papà per la seconda volta. Infatti, presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata in ostetricia e ginecologia, è nato ieri ...Rick Karsdorp è diventato papà per la seconda volta. Infatti, presso la storica Casa di Cura Santa Famiglia di Roma specializzata ...