Report settimanale: il mercato mantiene la ripresa durante il fine settimana (Di sabato 26 febbraio 2022) Punti chiave: Il settore delle criptovalute si è ripreso e ha visto una certa calma dopo il crollo di giovedì causato dall'invasione russa dell'Ucraina Yat Siu di Animoca Brands crede che BitsCrunch giocherà un ruolo significativo nel futuro del metaverso La ONG fondata per supportare l'esercito ucraino vede oltre 5,3 milioni di dollari in donazioni di criptovalute Il tribunale statunitense multa i fondatori di BitMEX che si sono dichiarati colpevoli di riciclaggio di denaro Coinbase prevede che i premi per lo staking di Ethereum aumenteranno in modo significativo dopo l'unione Il token nativo di Terra (LUNA) guida le altcoin nel rialzo del mercato La notizia di giovedì mattina dell'invasione della Russia in Ucraina ha fatto precipitare il mercato, con molte delle principali criptovalute scese in picchiata. Da allora il settore delle criptovalute è ...

