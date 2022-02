(Di sabato 26 febbraio 2022) Pepe, ex portiere della Lazio e oggi in forza alla Lazio di Maurizio, ha parlato del suo passato in azzurro e della sfida disera. Ecco le sue parole al magazine ufficiale del club biancoceleste. “molto difficile. Affronteremo una squadra con una rosa profonda ed una dellecandidate principali allo Scudetto. Il risultato dell’andata dimostra cheun’altra gara molto dura”.Lazio (Getty Images)ildialla Lazio è allenata da Maurizio, tecnico che il portiere spagnolo aveva già ai tempi del. E proprio di quella squadra ha parlato il portiere classe ...

Advertising

Spazio_Napoli : Reina: “Domani sarà complicato”, poi racconta il Napoli di Sarri - 81SwagBritney : DOMANI ESCE UN NUOVO SINGOLO DE LA REINA #Rosalía LETS GO MAMI -

Ultime Notizie dalla rete : Reina Domani

A disposizione:, Fulanetto, Akpa - Akpro, Cabral, Kamenovic, Romero, André Anderson, Acerbi, ... Pensiamo ae basta. Acerbi è un giocatore che è stato fermo per diverso tempo, è guarito da ...... che non ha giocato contro l'Udinese per squalifica così come Leiva, titolare. Completa il ... In porta va verso l'esclusione, ci sarà Strakosha. Pochi dubbi per Conceicão ...La Lazio domani affronterà il Napoli all’Olimpico, la gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A è in programma alle 20:45. La società tramite i canali ...Alla vigilia del match contro il Napoli, Pepe Reina ha rilasciato un'intervista al magazine ufficiale della Lazio.