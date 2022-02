Raoul Bova, chi è l’ex moglie Chiara Giordano e perché è finita: “Mi sono innamorato di Rocìo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Raoul Bova non ha certamente bisogno di presentazioni: attore di fama nazionale, sex symbol e personaggio affermatissimo, probabilmente, però, non tutti sanno chi è la donna che per prima è riuscita a rubargli il cuore: la sua ex moglie Chiara Giordano. Chiara Giordano è conosciuta nel mondo dello spettacolo come l’ex moglie di Raoul Bova, ma è anche la figlia dei due avvocati Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace. La donna è nata nell’agosto del 1973 ed ha, attualmente. Chiara Giordano è madre dei primi tre figli dell’attore: Alessandro Leon Bova, Sophia Bova e Francesco Bova. Da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 26 febbraio 2022)non ha certamente bisogno di presentazioni: attore di fama nazionale, sex symbol e personaggio affermatissimo, probabilmente, però, non tutti sanno chi è la donna che per prima è riuscita a rubargli il cuore: la sua exè conosciuta nel mondo dello spettacolo comedi, ma è anche la figlia dei due avvocati Francescoe Annamaria Bernardini De Pace. La donna è nata nell’agosto del 1973 ed ha, attualmente.è madre dei primi tre figli dell’attore: Alessandro Leon, Sophiae Francesco. Da ...

Advertising

bubinoblog : C'È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI TRA STORIE DI VITA, FRANCESCO TOTTI E 'DON' RAOUL BOVA - ParliamoDiNews : C`è Posta per Te, spoiler 26 febbraio: Raoul Bova e Francesco Totti ospiti #posta #spoiler #febbraio #raoul #bova… - redazionerumors : C’è Posta Per Te, ospiti della puntata due big dello sport e del cinema #CePostaPerTe - Marcell78351788 : RT @CePostaPerTeOff: Ci vediamo questa sera in prima serata su Canale 5 con la settima puntata di #CePostaPerTe e se lo dice Raoul Bova… Im… - fictionmediaset : RT @CePostaPerTeOff: Ci vediamo questa sera in prima serata su Canale 5 con la settima puntata di #CePostaPerTe e se lo dice Raoul Bova… Im… -