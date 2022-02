Quasi amici Il Kazakistan nega le truppe | Erdogan pensa di chiudere il Bosforo

Leggi su formiche

(Di sabato 26 febbraio 2022) “Se confermata sarebbe una pessima notizia per Mosca che solo poche settimane fa aveva favorito l’ascesa indi un governo amico”, scrive su Twitter il generale in congedo Vincenzo Camporini, ora responsabile Difesa e Sicurezza di Azione e già capo di stato maggiore della Difesa. Si riferisce a quanto fatto uscire stamane da NBC News, secondo le cui il, uno dei più stretti alleati della Russia, non ha risposto positivamente alla richiesta di Mosca di unire leall’offensiva in Ucraina. L’ex repubblica sovietica ha anche fatto sapere che non riconosce le autoproclamate repubbliche separatiste ucraine sostenute dalla Russia – riconoscimento che invece a Mosca ha fatto da amaro antipasto all’invasione dell’Ucraina lanciata da Vladimir Putin. Il Consiglio di sicurezza nazionale statunitense ha apprezzato la ...