Puglia, maltempo: allerta temporali, vento, neve e grandine. Temperature giù anche di dieci gradi Protezione civile, previsioni meteo (Di sabato 26 febbraio 2022) L'articolo Puglia, maltempo: allerta temporali, vento, neve e grandine. Temperature giù anche di dieci gradi <small class="subtitle">Protezione civile, previsioni meteo</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 26 febbraio 2022) L'articologiùdi proviene da Noi Notizie..

Advertising

CassanoLiveIt : #Cassano Maltempo, allerta gialla in Puglia per pioggia e vento nel week end - BariLive : Maltempo, allerta gialla in Puglia per pioggia e vento nel week end - CassanoLiveIt : Maltempo, allerta gialla in Puglia per pioggia e vento nel week end - TeleAppula : Maltempo: Al, nelle prossime ore implementato il call center - Telebari : Nuova ondata di maltempo in Puglia, weekend con temporali e forti venti di burrasca - #Bari #Notizie -… -