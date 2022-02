Pugilato, Marsili a caccia del titolo europeo: il 2 aprile a Santa Marinella (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo scorso 25 febbraio, la visita del pugile di Civitavecchia Emiliano Marsili, con il Sindaco di Santa Marinella. L’atleta laziale combatterà sul ring che verrà allestito all’interno dello stabilimento balneare ‘La Perla del Tirreno’. Sfiderà lo spagnolo Frank Urquiaga per il titolo europeo di cintura Ibu dei pesi leggeri. “Insieme alla consigliera Marina Ferullo – ha detto il sindaco Pietro Tidei – siamo orgogliosi di poter ospitare un incontro così importante presso la Città dello Sport della nostra Perla. Santa Marinella è in continua evoluzione e sta tornando a riabbracciare sempre di più lo sport, promuovendo attività ed iniziative. Il tanto atteso incontro è previsto per sabato 2 aprile presso il Palazzetto dello Sport. Anche la boxe torna in ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 26 febbraio 2022) Lo scorso 25 febbraio, la visita del pugile di Civitavecchia Emiliano, con il Sindaco di. L’atleta laziale combatterà sul ring che verrà allestito all’interno dello stabilimento balneare ‘La Perla del Tirreno’. Sfiderà lo spagnolo Frank Urquiaga per ildi cintura Ibu dei pesi leggeri. “Insieme alla consigliera Marina Ferullo – ha detto il sindaco Pietro Tidei – siamo orgogliosi di poter ospitare un incontro così importante presso la Città dello Sport della nostra Perla.è in continua evoluzione e sta tornando a riabbracciare sempre di più lo sport, promuovendo attività ed iniziative. Il tanto atteso incontro è previsto per sabato 2presso il Palazzetto dello Sport. Anche la boxe torna in ...

