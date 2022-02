Pugilato | De Novellis è campione italiano dei pesi medi

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 26 febbraio 2022) Il napoletano Carlo Deè il nuovodei. Ha conquistato il titolo, che era vacante, battendo Andrea Roncon ai punti in dieci riprese, con decisione unanime, nel match svoltosi sul ring del Palazzetto ‘Città di Vicenza’. Per il 41enne De, pugile impegnato anche sul fronte dell’impegno sociale e in particolare della boxe paralimpica per disabili e persone affette da autismo, è la prima corona della carriera. A Vicenza ha vinto nonostante fin dal quarto round il suo match sia stato condizionato da una ferita al sopracciglio sinistro. In un altro incontro della riunione di Vicenza, il pugile di casa Luca Rigoldi (è di Caldogno, paese anche di Roberto Baggio) ha battuto il francese Hugo Legros per Ko tecnico a 1’24” della nona ripresa in una sfida ...