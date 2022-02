PSG-Saint Etienne, le formazioni ufficiali: Neymar titolare (Di sabato 26 febbraio 2022) Il PSG vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo lo scivolone a Nantes, ma di fronte troverà un Saint-Etienne che ha recuperato diversi punti nelle ultime giornate (di seguito le formazioni ufficiali). I parigini hanno perso 3-1 in trasferta contro i gialloverdi nell’ultimo turno di Ligue 1, subendo tre reti nel primo tempo. Nella ripresa Neymar ha riaperto i giochi, e dopo ha fallito anche un rigore. Nonostante la sconfitta, la squadra di Pochettino mantiene tredici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un divario difficile da recuperare quando mancano 13 giornate alla fine del campionato. Dopo la partita di oggi, il PSG è atteso da un doppio impegno fuori casa: in campionato contro il Nizza e in Champions League a domicilio del Real Madrid. Dopo una prima parte di stagione molto ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 26 febbraio 2022) Il PSG vuole ritrovare la vittoria in campionato dopo lo scivolone a Nantes, ma di fronte troverà unche ha recuperato diversi punti nelle ultime giornate (di seguito le). I parigini hanno perso 3-1 in trasferta contro i gialloverdi nell’ultimo turno di Ligue 1, subendo tre reti nel primo tempo. Nella ripresaha riaperto i giochi, e dopo ha fallito anche un rigore. Nonostante la sconfitta, la squadra di Pochettino mantiene tredici punti di vantaggio sulla seconda in classifica, un divario difficile da recuperare quando mancano 13 giornate alla fine del campionato. Dopo la partita di oggi, il PSG è atteso da un doppio impegno fuori casa: in campionato contro il Nizza e in Champions League a domicilio del Real Madrid. Dopo una prima parte di stagione molto ...

Advertising

sportface2016 : Formazioni ufficiali #Psg-#SaintEtienne, #Ligue1 2021/2022 - HisenseItalia : È un grande giorno per il @PSG! ???? Tifa con noi di #Hisense il Paris Saint-Germain vs. @ASSEofficiel… - sowmyasofia : PSG vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni - periodicodaily : PSG vs Saint-Etienne: pronostico e possibili formazioni #Ligue1 #26febbraio - serieAnews_com : ?? #PSG, infortunio per #Hakimi: escluso dai convocati per il match di #Ligue1, ansia per la sfida contro il… -