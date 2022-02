Psg, Pochettino ha rifiutato lo United: sogna il Real Madrid (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo la stampa spagnola, l'allenatore argentino del Psg, Mauricio Pochettino, ha respinto le avances del Manchester United per assumere... Leggi su calciomercato (Di sabato 26 febbraio 2022) Secondo la stampa spagnola, l'allenatore argentino del Psg, Mauricio, ha respinto le avances del Manchesterper assumere...

Advertising

Omojuwa : Pochettino cannot deliver glory to PSG. - Allambert18 : @pastore279227 Psg nulle pochettino nulle leonardo nulle - Sport_fr_foot : PSG : Danilo Pereira, vrai soldat de Pochettino - PSGRelay : RT @SMLigue1: Ralf Rangnick spotted alongside former Mauricio Pochettino colleague - SMLigue1 : Ralf Rangnick spotted alongside former Mauricio Pochettino colleague -