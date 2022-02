Pronta la più grande mappa delle galassie Sono oltre quattro milioni, molte mai viste (Di sabato 26 febbraio 2022) Ottenuta la più grande mappa delle galassie: ne comprende 4 milioni e, di queste, un milione non erano mai state osservate finora. È stata ottenuta da una collaborazione internazionale guidata dall'... Leggi su quotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Ottenuta la più: ne comprende 4e, di queste, un milione non erano mai state osservate finora. È stata ottenuta da una collaborazione internazionale guidata dall'...

Advertising

eziomauro : Diritti: non si chiamerà più Ius soli ma Ius scholae. La legge è pronta - ignaziocorrao : Da un lato la #Russia, che da tempo tiene puntata l’arma delle forniture di #gas. Dall’altro l’Europa, in ritardo n… - AristideMartino : @ottogattotto La giornalista di sinistra sempre pronta a criticare, può scusarsi ma ciò che ha detto rimane. La Ra… - IlarioDiGiovamb : RT @RadioRadioWeb: Continua il Ciapa no delle milanesi, e dietro tornano a sperare ?? #GenoaInter - moonvchild_ : sono più che pronta a jennifer e fa bene #jerù -