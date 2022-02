Programmi TV di stasera, sabato 26 febbraio 2022. Affari tuoi – Formato famiglia o C’è posta per te? (Di sabato 26 febbraio 2022) Affari tuoi Formato famiglia Rai1, ore 20.35: Affari tuoi – Formato famiglia Game. Secondo appuntamento con “Affari tuoi – Formato famiglia”, la nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la partecipazione di Giovanna Civitillo. Nella prima partita giocherà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi, e, tra loro, ci sarà ospite Cristiano Malgioglio. Nella seconda partita, dal titolo “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip. In questo secondo appuntamento saranno addirittura due, visto che a sfidare il Dottore ci saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Anche loro saranno ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 26 febbraio 2022)Rai1, ore 20.35:Game. Secondo appuntamento con “”, la nuova versione del celebre gioco dei pacchi condotto per la prima volta da Amadeus, con la partecipazione di Giovanna Civitillo. Nella prima partita giocherà un concorrente, accompagnato dai propri parenti, impegnati ad aprire i pacchi, e, tra loro, ci sarà ospite Cristiano Malgioglio. Nella seconda partita, dal titolo “Pacchi Celebrity”, il meccanismo sarà lo stesso, ma a giocare sarà un vip. In questo secondo appuntamento saranno addirittura due, visto che a sfidare il Dottore ci saranno Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Anche loro saranno ...

Advertising

elide_seed : @apaticadasempre allora i programmi sono: avere ansia fino a quando stasera incontrerò il tipo?? - AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 26 febbraio 2022, I programmi in onda - santillana63 : anche nuzzi stasera spacca i coglioni con la guerra in Ucraina.. come se non ci fossero programmi dalla mattina all… - Martinaacca001 : Che peccato che sia stasera che ieri non hanno dato i programmi che volevo vedere, speriamo li diano la prossima settimana??? - swjftsbravi : @shecompIains non era nei miei programmi stasera piangere -