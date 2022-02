Probabili formazioni Lazio-Napoli | ventisettesima giornata Serie A 2021 2022

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ledi, match delladi. La partita è in programma alle 20:45 di domenica 27 febbraio nella cornice dell’Olimpico. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Dubbio Acerbi, Sarri spera di recuperarlo. Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson pronti nel tridente d’attacco.– Elmas, Zielinski, Insigne alle spalle di Osimhen, favorito su Mertens. Out Anguissa, Lozano, Malcuit e Lobotka. Le(4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; ...

Advertising

marcocarabelles : RT @_juventusfans: Probabili formazioni #EmpoliJuventus. #SerieA #SkySport - TUTTOB1 : Serie B, Ternana-Cremonese: le probabili formazioni - TUTTOB1 : Serie B, Vicenza-Pordenone: le probabili formazioni - dbaso89 : RT @sportavellino: Avellino-Catania, le probabili formazioni: i dubbi e le scelte di Gautieri e Baldini - - Fprime86 : RT @cmdotcom: #EmpoliJuventus: Le probabili formazioni e dove vederla in TV e streaming #Empoli #Juve #SerieA -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

LEDI JUVENTUS INTER PRIMAVERA Andiamo a vedere ledi Juventus Inter Primavera , le quali si affronteranno nel derby d'Italia valido per la ventunesima ...Empoli Juventus/ Quote, Allegri perde altri pezzi! (Serie A) L'inizio della partita sorride al Milan , coi padroni di casa che tengono palla e schiacciano i friulani nella ...Le probabili formazioni di Vicenza-Pordenone, incontro valevole per la 26a giornata di Serie B, in campo alle 14.05 al 'Menti': VICENZA (4-2-3-1): Contini; Bruscagin, Brosco, De Maio, Crecco; Bikel, ...Vediamo come potrebbero schierarsi le due squadre in campo. Lucarelli alle prese con le assenze, Pecchia ha diversi dubbi. La giornata di campionato è la numero 26, che è anche la 7' di ritorno. Terna ...