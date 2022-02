Probabili formazioni Lazio-Napoli | le scelte di Sarri e Spalletti | tanti cambi

Leggi su goalnews

(Di sabato 26 febbraio 2022) Goal Newssi affrontano a distanza di una settimana dal primo turno della Coppa Italia, partita vinta dai partenopei per 2-1. Mentre in casa azzurra ci sono pochi dubbi di formazione,deve ancora sciogliere alcuni nodi per la formazione titolare. In difesa mancherà De Vrij, out per infortunio, al suo posto probabilmente ci sarà Bastos. A centrocampo ballottaggio tra Parolo e Leiva, con il brasiliano che dovrebbe avere la meglio. In attacco Keita è in forte dubbio per un problema all’adduttore; in sua assenza dovrebbe giocare Luis Alberto.(4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne(3-5-2): Strakosha; Wallace, Bastos, Radu; ...