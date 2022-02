Primo effetto delle sanzioni Cargo russo fermato nella Manica

(Di sabato 26 febbraio 2022)imposte dall’Occidente sulla Russia per l’invasione dell’Ucraina. “La navechiamata Baltic Leader, che trasportava automobili, è stata intercettatanotte dalla Marina francese e scortata nel porto di Boulogne-Sur-Mer”, hanno reso noto le autorità francesi dopo aver intercettato e sequestratol’imbarcazione lunga 127 metri, in applicazionenuovedell’Unione europea. Questo è avvenuto “per richiesta del governo francese che sospetta che nave appartenga a una società colpita dallecontro Mosca”, viene aggiunto specificando che la polizia di frontiera francese sta “indagando sulla nave” e che “l’equipaggio a bordo sta ...

Una nave commerciale che trasportava veicoli a San Pietroburgo, sospettata di appartenere a una compagnia russa presa di mira dalle sanzioni imposte dall'Ue contro Mosca, è stata dirottata a Boulogne -...